tmw Lokomotiv Mosca, la lista degli epurati. Oltre a Joao Mario l'ex Juve Howedes

vedi letture

Sono ben dieci i giocatori nella lista partenti della Lokomotiv Mosca. Il primo nome è quello di Joao Mario, con il portoghese che andava verso il riscatto prima del Coronavirus, ora costa troppo - i 18 milioni sono giudicati eccessivi - e diventerà una nuova patata bollente per l'Inter, che dovrà trovare un'altra sistemazione per il portoghese: sarà forse più facile a un anno dalla scadenza del 30 giugno 2021, anche se per un eventuale prestito servirebbe un rinnovo contrattuale.

C'È ANCHE HOWEDES - Nel giugno del 2018, dopo un'esperienza non propriamente positiva alla Juventus, il centrale difensivo tedesco è finito alla Lokomotiv Mosca con un triennale. Così, a un anno dalla scadenza, è stato inserito nella lista partenti, come l'ex compagno allo Schalke Jefferson Farfan, il portiere Kochenkov, i difensori Rybus, KIdovu, Kverkvelia (andrà al Rostov), Rotenberg, il centrocampista Kolomeytsev e, soprattutto, l'attaccante Smolov, già ora in prestito al Celta Vigo.