TMW - Maiello: "Giocare a Napoli è sempre particolare per me"

© foto di Federico Gaetano

Raffaele Maiello, centrocampista del Frosinone, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Napoli al San Paolo: "Ho provato emozioni particolari in questa partita, visto che ho fatto tutta la trafila delle giovanili in azzurro e ho esordito con questa maglia in Serie A. Ritrovare Insigne mi fa sempre piacere, oggi è stata una partita particolare. Il Napoli ha un grande centrocampo, con tanta qualità e a volte sembra impossibile prenderli. Questa è una squadra forte che sta continuando a crescere: la sfortuna è avere una Juve del genere davanti, una squadra davvero fortissima. Sapevamo che la partita di oggi era quasi impossibile, serviva anche un po' di fortuna ma poi abbiamo regalato il gol all'inizio, questo è l'ultimo rammarico".