TMW - Malagò: "Programma Gravina ambizioso. C'è ancora tanto da fare"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal palco, in occasione delle votazioni per l'elezione del nuovo presidente federale, prende parola il presidente del CONI, Giovanni Malagò. "E' un onore prendere il testimone di Mario Pescante e Franco Carraro, spero che questo ci metta in condizione di tutelare le discipline sportive. Agli Youth Olympic Games di Buenos Aires siamo arrivati quarti nel medagliere, stiamo facendo qualcosa di importante a livello giovanile. C'è una fortissima aspettativa ora verso l'Under 21, ospiteremo il prossimo Europeo perché darà accesso alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Il 2018 è stato l'anno migliore per lo sport italiano come risultati, in Russia non siamo andati ma sono certo che sia l'anno della ripartenza. E' un giorno di festa, questo, vedo un'atmosfera positiva, propositiva e di condivisione. E' fondamentale che ci sia un presidente delle componenti presenti in questa sala: c'è tanto da fare, il programma di Gravina è ambizioso com'è giusto che sia ma serve remare tutti nella stessa direzione. Non possiamo scordare che, al netto degli storici risultati, negli ultimi 21 anni ci sono stati 5 commissariamenti per la FIGC: urge interrogarsi, senza dubbio, per non trovarsi più nei problemi del passato. Se il calcio crescerà, ne beneficerà il CONI ma tutto il paese".