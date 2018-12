© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ad oggi, non sembrano esserci troppi margini per una permanenza di Kostas Manolas a Roma oltre il mese di giugno. La trattativa per il rinnovo del contratto del difensore ellenico è congelata e la clausola rescissoria da 36 milioni di euro presente nell'attuale contratto non può far dormire sonni tranquilli al club giallorosso.

PSG E MANCHESTER UNITED INTERESSATI - Ci sono due club che hanno già manifestato un chiaro interesse per il ragazzo: si tratta di Paris Saint-Germain e Manchester United. La Roma ancora impegnata in Champions e in lotta per la quarta posizione non ha alcuna intenzione di privarsi del ragazzo a stagione in corso. E lo stesso Manolas, molto legato alla causa Roma, non vuole lasciare la squadra a stagione in corso. Però in estate il discorso sarà diverso, e viste le valutazioni che ci sono in giro i 36 milioni di euro per il cartellino non sembrano rappresentare un problema per due dei club più ricchi al mondo.