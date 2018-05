TMW - Marotta: "A.Sandro verso il rinnovo, Dybala no. Morata? E' utopia"

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Spadavecchia

© foto di Federico Gaetano

Lunga intervista rilasciata da Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, a margine della presentazione del libro del collega Antonio Barillà: "Una storia scritta in panchina". Queste le parole dell'ad bianconero raccolte da TMW.

Cosa pensa del ritorno in Italia di Ancelotti?

"Sono scelte ponderate da parte di De Laurentiis, anche io ho appreso le notizie dalla stampa".

Perin, Emre Can e Darmian sono operazioni già chiuse?

"Ora siamo nella fase più importante del calciomercato e ogni giorno vengono accostati a noi tanti giocatori. C'è ad esempio anche Morata e ci fa piacere che chi è andato via mantiene un grande ricordo della Juventus e manifesta di voler riassaporare il clima juventino. Però, al di là di questo, sono semplicemente voci e ci tengo a smentire perché noi abbiamo un reparto offensivo di grande caratura. Ogni operazione appare oggi utopistica".

Mandzukic rimarrà?

"Vale il principio di sempre, quando un giocatore chiede di andare via cerchiamo sempre di accontentarlo. In questo momento non dobbiamo registrare alcuna posizione di questa natura: Mandzukic sarà un giocatore della Juventus anche l'anno prossimo".

E' rientrata anche la situazione Alex Sandro?

"Sono in corso i contatti con tutti i giocatori per rivedere le loro situazioni contrattuali. Con i rappresentanti di Alex Sandro ci vedremo la prossima settimana e credo sia auspicabile un rinnovamento di contratto".

Ci sarà un incontro anche con l'entourage di Paulo Dybala?

"La posizione di Dybala è abbastanza definita, è un giocatore su cui abbiamo riposto tante fiducie e siamo molto contenti di lui. Dal punto di vista contrattualistico, però, già lo scorso anno è stato definito il tutto".

Higuain è sul mercato?

"No, nessun giocatore è sul mercato se non per stessa richiesta del calciatore. Higuain ha fatto molto bene e siamo molto contenti, dovessero arrivare delle richieste non le prenderemmo in considerazione".

E Douglas Costa?

"Ancora meno. Oggi è ancora un giocatore del Bayern che sicuramente verrà riscattato e resterà con noi nella stagione futura".

Milinkovic-Savic può essere un obiettivo?

"Considerati anche i valori di mercato non ci avventuriamo su questa pista. La nostra rosa è competitiva per quelli che sono i nostri traguardi. Inoltre, abbiamo in cantiere operazioni importanti".

Per Emre Can, Perin e Darmian ci può dire qualcosa di più?

"Emre Can è in scadenza col Liverpool, è appetibile da tanti club e io sono ottimista. Quando deciderà di lasciare il Liverpool penso avremo grandi chance, entro 10 giorni questa operazione si potrà definire. Di Perin e Darmian s'è parlato molto. L'erede di Buffon è Szczesny, ma un grande club come la Juventus deve avere due portieri all'altezza e non nascondo che andremo alla ricerca di un portiere di elevata caratura. E Perin è di grande caratura. Darmian può rientrare tra i giocatori che stiamo ricercando".