TMW - Marotta: "Higuain non ha chiesto la cessione. Icardi? Fantacalcio"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

"Si tratta di un atto da condannare, non c'è alcuna attenuante. Significa che qualcosa nell'ambito educativo non funziona, noi dobbiamo essere più diretti e incisivi nell'attività di prevenzione. E' un atto da biasimare, anche se riferito a ragazzi di 14 anni". Così Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di 'TMW' a margine della presentazione dell'ultimo libro del collega Marco Bellinazzo 'La fine del calcio italiano', sui cori contro Napoli dei giocatori dell'Under 15 della Juventus dopo la gara di ieri.

Cosa pensa della possibilità di chiudere trasmissioni storiche in tv con la nuova suddivisione dei diritti tv?

"Il mondo della tv è cambiato, dallo stadio reale siamo passati al mondo virtuale. Gli strumenti per poter assistere al calcio sono tanti e questo cambiamento bisogna saperlo gestire nel migliore dei modi".

Ci potrebbe essere una riapertura sulle trasmissioni in chiaro?

"Questo spetta all'Assemblea della Lega, come rappresentante della Juventus sono per tutelare tutti quelli che sono appassionati di calcio. Negoziare al meglio i diritti tv è sicuramente un obiettivo".

Higuain è ancora incedibile?

"I giocatori della Juventus sono incedibili fino a loro richiesta. Da parte sua non è mai pervenuta una richiesta in tal senso".

Emre Can?

"Siamo ottimisti. I contatti con i suoi procuratori sono avviati e stanno andando a buon fine, ci auspichiamo che entro dieci giorni questa trattativa si possa chiudere".

Cancelo è un obiettivo?

"E' un ottimo giocatore e siamo alla ricerca di un calciatore del genere, ma non c'è alcuna trattativa in corso".

Possibile l'arrivo di Icardi?

"Icardi è una suggestione, è un ottimo giocatore dell'Inter. Ma ad oggi posso dire che stiamo parlando di fantacalcio".