TMW - Matuidi torna sul 2-2 di Madrid: "Possiamo migliorare tutti, anche io"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Via dalla Juve? Lo dicevate voi". Dopo tante voci di mercato, Blaise Matuidi è rimasto alla Juventus. Titolare fisso, e anche a segno nel 2-2 che ha segnato l'esordio stagionale dei bianconeri in Champions League, contro l'Atlético Madrid. Sulla sua permanenza, il centrocampista francese non ha mai avuto dubbi, come testimoniano le sue parole ai microfoni di TMW: "Per me non è cambiato nulla. Lavoro ogni giorno per la squadra, sto bene con tutti i compagni e con la società. Ciò che conta è il campo".

Si è parlato tanto di una tua partenza in uscita quest'estate.

"Voi avete parlato... Io non ho mai parlato, io gioco a calcio. È questo quello che mi diverte, la Juventus è una grande squadra e mi dà tanta fiducia".

Torniano all'Atletico. Che partita è stata?

"Abbiamo fatto una buona partita, costruendo tante occasioni da rete. C'è un piccolo problema legato ai calci piazzati, dobbiamo lavorarci tutti. Siamo ancora all'inizio e serve lavorare in allenamento per migliorare da questo punto di vista. Intanto prendiamoci quanto di buono abbiamo fatto".

Sul 2-2, Herrera si trovava proprio dalle tue parti. Ti senti responsabile?

"Insomma, ero vicino a lui, avrei dovuto fare qualcosa di più. Dobbiamo imparare tutti, anche io".

Nella scorsa stagione, i cori razzisti di Cagliari. Ripetuti di recente nei confronti di Lukaku.

"È una cosa su cui non bisogna fermarsi, su cui il mondo del lavoro deve lavorare. Ormai c’è la tecnologia, bisogna vietare a chi fa i 'Buu' razzisti di entrare allo stadio perché sono cose che non devono succedere in una partita di calcio e penalizzano chi non ha colpe e viene soltanto per tifare la sua squadra, non è giusto”.