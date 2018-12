TMW - Meret: "Sognavo un esordio così. Ora sto bene"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret, portiere del Napoli, nel giorno del suo esordio in campionato con la maglia azzurra, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Frosinone: "È stata una bellissima giornata, con una grandissima emozione e sono molto contento sia per me che per la squadra. Ora penso solo a lavorare perstare bene e per farmi trovare pronto. Sono stati cinque mesi duri, non giocare è sempre difficile e voglio ringraziare lamia famiglia e la mia ragazza. Siamo un bel gruppo e potremo toglierci tante soddisfazioni. Speravo in un esordio del genere, non abbiamo rischiato nulla e non abbiamo preso gol. Adesso devo pensare solo a stare bene. Il rapporto con Karnezis e Ospina è veramente buono, c'è chiaramente concorrenza ma fa bene a tutti".