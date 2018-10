TMW - Micciché: "Oggi inizia una nuova fase. Unitarietà su Gravina"

Gaetano Miccichè, presidente della Lega A, prende parola dall'Assemblea elettiva della FIGC. "Il fatturato della FIGC è di 4,5 miliardi, il contributo al fisco è di oltre 1 miliardo. Il valore della produzione del calcio è stata superiore al 13% quando il valore del PIL si è abbassato. Generiamo un valore indotto di 18 miliardi all'anno nel nostro paese. Abbiamo decine di milioni di appassionati che ci seguono. C'è il dovere nel richiamare valori e stili, avere modelli di comportamento. Inizia oggi una nuova fase, siamo non solo una Federazione ma un paese che deve domandarsi per fare e per contribuire al miglioramento del paese stesso. Parliamo di 'giuoco' calcio ma per i numeri fatti sopra, il pallone è un'industria. Dobbiamo guardare agli altri paesi, agli altri sport, ai nostri clienti. Vivevamo, come calcio, grazie a Rai, Fininvest, ai biglietti. Adesso la Rai non ci dà più un euro, Fininvest ha cambiato strategia, il tema su biglietti e infrastrutture è invece delicato. La percentuale rilevante del fatturato è nelle mani di broadcaster internazionali, di sponsor e società internet internazionali ma dobbiamo stare attenti. Parliamo di Sky, uno dei nostri interlocutori più importanti: adesso è stata acquistata da un proprietario americano, investono in cinema, comunicazione, arte, in tutti gli sport. Con freddezza, esamineranno quel che arriverà nelle aree di business e decideranno se e dove investire da noi. La Serie A è tra le prime leghe al mondo, rappresenta le città, l'arte, il cibo, la cultura, la religione: è una mia convinzione, dobbiamo per la forza che rappresenta il nostro paese, puntare non solo a vendere i 90' della partita ma vendere la realtà del nostro paese. Ci siamo dati una nuova governance come Serie A, una nuova organizzazione e un nuovo statuto. Adesso il 10% dei ricavi della A vengono distribuiti al calcio, è interessante che questo si sviluppi. Vorrei mandare un messaggio ai settori che crescono, ovvero quelli che curano gli interessi di tutti e non particolari. L'elezione solidificherà anche questo, ci sono riforme di tutti da fare e non delle singole leghe. Gravina? Abbiamo avuto discussioni e ipotesi in Lega A ma abbiamo convenuto che è fondamentale l'unitarietà, adesso. Serve che tutti abbiano lo stesso obiettivo, al 90% o al 95% i programmi di Gravina sono convergenti coi nostri. L'unica cosa che chiedo a lui sono priorità e tempi di realizzazione, c'è tanto da fare e serve capire cosa fare prima e i suoi tempi".