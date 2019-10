TMW - Milan, a gennaio niente cessioni: tutti i big resteranno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di ieri la pubblicazione del bilancio, con un rosso di 146 milioni di euro che ha fatto pensare a tante possibili strategie da parte del Milan nei prossimi mesi, tra le quali quella di cedere alcuni big già a gennaio . Secondo quanto emerge da casa Milan la società non ha però intenzione di vendere durante il mercato di riparazione, visto che sarebbe incoerente rispetto a quelli che sono gli obiettivi stagionali. Oltre a questo sia l'anno scorso che in questo sono stati fatti grandi investimenti dalla proprietà e fare marcia indietro adesso non darebbe certo risultati.