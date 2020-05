tmw Milan, a Milanello arrivano Kjaer, Laxalt e Romagnoli. Massara via dopo pranzo

Continua la processione dei giocatori del Milan presso il Centro Sportivo di Milanello per il nuovo via agli allenamenti del club rossonero seppur in maniera individuale. In questi minuti sono arrivati Simon Kjaer, Diego Laxalt e il capitano Alessio Romagnoli. Unico dirigente presente a Milanello Ricky Massara che ha lasciato il centro sportivo subito dopo pranzo. In mattinata hanno sostenuto gli esami, tra gli altri, Castillejo, Rebic e Saelemaekers.