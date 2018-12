© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan valuta opportunità - e uscite - per il mercato di gennaio. Uno dei profili è quello di Fabio Borini, attaccante in gol nella sfida con il Dudelange, considerato cedibile per la società rossonera dopo il riscatto dell'ultima estate. L'ex Sunderland potrebbe anche finire in Inghilterra, per un nuovo capitolo della sua carriera: piace al Newcastle di Rafa Benitez, che ha svolto un sondaggio nelle scorse settimane, pur non affondando il colpo. Se dovessero arrivare offerte è tutt'altro che esclusa una sua partenza.