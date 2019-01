© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan sta lavorando alacremente per dare un ulteriore rinforzo sulle fasce a Gennaro Gattuso. Si è parlato molto di Gerard Deulofeu, ala del Watford con un passato rossonero, ma al momento non è la prima scelta per i dirigenti. I londinesi chiedono una cifra alta, circa 30 milioni di euro, chiedendo inoltre delle certezze sul futuro, mentre la valutazione che ne fanno i meneghini è della metà.

SITUAZIONE SARR - In questo senso c'è stato anche un tentativo per Ismaila Sarr, ala del Rennes. I bretoni però chiedono 40 milioni, il Milan è fermo a 20 e non ci sono margini, al momento, per chiudere la trattativa. Quasi sfumato Ferreira Carrasco (piace all'Inter) il casting per l'ala non sembra ancora finito.