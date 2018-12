© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gigio Donnarumma , portiere del Milan, ha parlato in mix zone dopo il successo con la SPAL. Queste le sue parole raccolte da RMC SPORT: “Per me è importante la prestazione. È stato un anno non facile. Ora sono più tranquillo. È merito della squadra se sono tornato a fare bene e a lasciare indietro tutto. Gattuso è stato importantissimo. Lo ringrazio per la fiducia. Siamo tutti con lui, speriamo di andare avanti così”.