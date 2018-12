TMW - Milan-Fabregas, passi avanti. Lo spagnolo ha rifituato due offerte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Milan-Fabregas, avanti piano. Gli spiragli continuano ad allargarsi, nonostante la ferma intenzione, da parte rossonera, di acquistarlo solamente a parametro zero. Non è escluso che nei prossimi giorni ci possa essere un'ulteriore apertura - anche a un esborso monetario - ma in questo senso bisognerà aspettare le sanzioni del fair play finanziario.

ALZATA L'OFFERTA - Leonardo sta avendo contatti continui sia con il Chelsea sia con Darren Dein, agente di Fabregas. La proposta, che stazionava intorno ai 3 milioni e mezzo, è stata aumentata a 4 milioni, con la possibilità di salire ancora. C'è già l'intesa invece sulla durata contrattuale, due anni e mezzo, cioè fino al 30 giugno 2021. Il Milan è la prima scelta del giocatore.

RIFIUTATE OM E GALATASARAY - In questo senso c'è da segnalare il diniego, negli ultimi giorni, alle proposte di Olympique Marsiglia e Galatasaray, ritenute non soddisfacenti da Fabregas. La voglia di giocare in un altro campionato top come quello italiano sta giocando a favore del Milan, ma non per giugno. A quel punto l'Atletico Madrid sarebbe favorito.