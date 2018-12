Sbarcato a Malpensa questa mattina, Lucas 'Paquetá' Tolentino vivrà a Milano la sua prima giornata da rossonero. In attesa dell'ufficialità, la stella brasiliana ha chiesto di poter vestire il 39. Attualmente libero nella rosa milanista, la redazione di MilanNews.it ha effettuato una breve ricerca storica sui predecessori del numero in questione: Gianluca Zanetti (stagione 97/98), Eder Baù (00/01), Michele Piccolo (02/03), Ferdinando Vitofrancesco (06/07), Riccardo Caraglia (07/08), Davide Di Molfetta (13/14) e Mario Piccinocchi (14/15). Intanto è secondo giorno milanese per Lucas Paquestà che questa mattina dovrà ottenere l'idoneità sportiva, mentre più tardi sarà impegnato in alcuni test a Milanello.

È il momento della visita d'idoneità sportiva per Lucas Paquetà. Al termine il talento brasiliano si recherà a Milanello. @MilanNewsit @LucasPaqueta97 pic.twitter.com/xAymIOjZYD — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) 10 dicembre 2018