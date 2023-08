tmw Milan, in attacco proposto Willian José. Se parte, Betis su Stuani (che piace anche in Italia)

Il Milan cerca un attaccante e, dopo la fumata nera per Taremi del Porto, sta valutando diversi altri profili. Secondo quanto raccolto da TMW, ai rossoneri in queste ultimissime ore di trattative sarebbe stato proposto fra gli altri anche Willian José del Betis.

In caso di addio ai biancoverdi da parte del brasiliano, per sostituirlo ci sarebbe l'idea Cristhian Stuani del Girona. L'uruguaiano, che piace anche a Sampdoria e Genoa, risolverebbe col club catalano per poi accasarsi altrove a parametro zero.