TMW - Milan, Leonardo su Paquetà: "Ragazzo promettente, dategli tempo"

Fonte: dagli inviati a Montecarlo, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

Leonardo, direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan, parla del prossimo acquisto Paquetà: "È un ragazzo di 21 anni, una grande promessa, ha cominciato a giocare in Nazionale e ha accumulato una certa esperienza in una squadra che è seconda nel campionato brasiliano. Sappiamo che arriverà in una squadra in costruzione, per cui avrà bisogno di tempo, ma sicuramente è un ragazzo che ha delle qualità abbastanza promettenti".