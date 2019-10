Fonte: Marco Conterio

© foto di Giacomo Morini

Stefano Pioli e il Milan, sempre più vicini. Secondo quanto raccolto da TMW, nel primissimo pomeriggio andrà in scena l'incontro decisivo per l'approdo dell'ex tecnico della Fiorentina sulla panchina del Diavolo. Nel summit, saranno definiti i dettagli relativi al contratto, allo stipendio: si va verso un annuale con opzione per il secondo anno. Una scelta, quella di Pioli, che nelle intenzioni della società dovrebbe andare a "normalizzare" un ambiente scosso da un avvio di campionato complicato.