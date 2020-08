tmw Milan, non solo Ibra: passi in avanti per trattativa Bakayoko e Brahim Diaz

Dopo aver definito la trattativa per Ibrahimovic, il Milan prosegue nelle trattative che dovrebbero rafforzare a breve la squadra costruita per Pioli: a centrocampo il profilo scelto è quello di Tiemoué Bakayoko, una vecchia conoscenza per il Milan, che fece molto bene con Gattuso in panchina. Per l'attacco invece la scommessa di Maldini e Massara è Brahim Diaz, gioiellino di scuola City che il Real Madrid vuole mandare a giocare dopo averlo pagato 17 milioni di euro: per entrambi, passi in avanti nella giornata odierna.