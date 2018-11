TMW - Milan, obiettivo Fabregas se si libera a 0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Ibrahimovic. Il Milan sta continuando a lavorare in ottica di gennaio, con l'obiettivo di riuscire a concedere al proprio tecnico Gattuso i tasselli giusti per raggiungere il quarto posto e la tanto ambita Champions. Ibra è molto vicino - 1,5 milioni di euro fino a fine stagione, più eventuale opzione automatica in caso di qualificazione alla CL - ma non sarebbe il solo. In attesa di capire cosa succederà con Paquetà - la UEFA a Nyon può bloccare qualche strategia - piace Cahill per la retroguardia, come soluzione tampone, ma potrebbe non essere l'unico approdo dal Chelsea.

OPPORTUNITA' FABREGAS - Per un'estate è stato il sogno dei milanisti, con Galliani che inneggiava a mister X dall'occhio ceruleo. Fabregas non l'ha, ma nemmeno Nocerino, unico ad arrivare alla fine di quella finestra. Fabregas lì decise di tornare a casa, al Barcellona, mentre stavolta potrebbe davvero arrivare a Milanello. Maurizio Sarri non lo considera fra i suoi piani, il Chelsea potrebbe - come già fatto con Bakayoko - liberarlo a zero, giusto per risparmiare sull'ingaggio. In quel caso Leonardo ha già deciso di puntare su di lui, dando un altro grande interno di centrocampo al Milan. Certo, dovrebbe essere recuperato poiché ha giocato poco ultimamente, ma rimane uno dei grandi interpreti del ruolo fino a poco tempo fa.