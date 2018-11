TMW - Milan, pronto il ricorso per la squalifica a Higuain: obiettivo riduzione

TMW - Cosenza, si riflette su Braglia: summit in serata

Momenti caldi per la panchina del Cosenza. Si riflette sulla posizione di Piero Braglia, situazione in evoluzione. Sviluppi nelle prossime ore. Il Cosenza sta in serata nel corso di una riunione tecnica valuterà il momento e prenderà una decisione. E alla finestra c’è Calabro...