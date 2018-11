TMW - Milan-Suso, passi avanti fino al rinnovo: cifre e clausola

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tavolo aperto fra il Milan e Suso, questione rinnovo. Lo spagnolo aveva già espresso la sua intenzione sul prolungare il contratto in essere, attualmente fino al 30 giugno 2022, ritoccando verso l'alto lo stipendio fissato a 3 milioni di euro. Finora le richieste erano rimaste inascoltate, ma negli ultimi giorni sono da registrarsi passi in avanti.

CIFRE E CLAUSOLA - Le richieste di Suso sono di un prolungamento di un ulteriore anno, quindi una sorta di quinquennale, a 4 milioni di euro netti a stagione. La trattativa è aperta ma ci sono margini per concluderla, magari con l'inserimento di qualche bonus variabile. Di più: il Milan vorrebbe togliere la clausola da 38 milioni di euro, mentre anche qui è possibile che venga fissata (molto) più in alto, quasi irraggiungibile per i prezzi odierni.

CHELSEA E REAL MADRID SULLO SFONDO - Continua però l'interesse da parte dei due club: Maurizio Sarri è un estimatore dell'iberico, tanto da volerlo anche a Napoli precedentemente. In più il Real lo ha osservato nelle scorse settimane, trovando delle buone relazioni. Offerte non ne sono ancora arrivare, ma è possibile che vadano a vuoto in caso di prolungamento.