TMW - Momo Sissoko gioca PSG-Napoli: “Finirà 2-1, anticipo i marcatori”

© foto di Federico De Luca

E' il giorno di PSG-Napoli. Attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, l'ex centrocampista dei parigini e della Juventus Momo Sissoko ha anticipato i temi della sfida. L'attuale calciatore del Kitchee, formazione di Hong Kong, ha detto: “Secondo me - ha esordito al microfono di Tuttomercatoweb.com il calciatore che a Parigi è stato allenato anche da Ancelotti - le due squadre se la giocheranno alla pari, o quasi. Il PSG non può perdere altro terreno, il Napoli vuole confermarsi in vetta. Sarà una gara tirata, equilibrata, fino al 90' può accadere di tutto. Il Napoli può fare risultato, anche se non è facile. La squadra azzurra mon si accontenterà di giocare per il pari. Tuttavia credo che il Paris Saint-Germain vincerà 2-1, posso dire anche i possibili marcatori".

Prego. "Neymar e Mbappè per i parigini, Koulibaly tra le file degli azzurri".