TMW - Monaco, Barreca verso il ritorno. Ci pensano Atalanta e Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finito ai margini con Thierry Henry - e con un Monaco che sta vivendo una crisi di risultati, già fuori dalla Champions e nei bassifondi della classifica di Ligue 1 - Antonio Barreca è pronto a rientrare in Italia. Il terzino sinistro ha giocato solo due partite dall'arrivo del nuovo tecnico, una con il Digione e l'altra in Champions, poi è stato ripetutamente non convocato.

L'AFFARE DEL TORINO - Barreca è stato scambiato alla pari con Souhailo Meite, in estate, ma il centrocampista ha rapidamente scalato le gerarchie in granata, al contrario dell'esterno mancino. Così l'idea del Monaco è quella, nonostante siano passati solamente sei mesi, di cederlo in prestito per sei mesi con diritto di riscatto, intorno ai 10 milioni (totali).

CI PENSANO GENOA E ATALANTA - Nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra l'entourage di Barreca e alcuni club di Serie A, in particolare Atalanta e Genoa. I nerazzurri però dovranno prima cedere qualcuno - Reca in particolare, forse anche Ali Adnan - prima di puntare un altro in quel ruolo, mentre il Grifone (che rinforzerà la propria formazione) potrebbe affondare il colpo.