TMW - Moratti: "Marotta all'Inter? Professionista di grande esperienza"

Fonte: dagli inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Ospite del Festival dello Sport, Massimo Moratti, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. "Il Triplete? Ogni record è fatto per essere eguagliato o superato. Può succedere che qualche squadra italiana faccia come noi, ma ancora non è accaduto. Juve ancora dominatrice in A? Per quello che si è visto assolutamente. Nessuno è al loro livello. Piatek? E' stato un vero colpo, è la vera sorpresa del campionato. Lautaro Martinez? Mi incuriosisce molto. Marotta all'Inter? Dipende dagli attuali dirigenti dell'Inter per gli equilibri interni. Di sicuro, è un grande professionista, dalla grande esperienza"