tmw Napoli, è Niakhate del Mainz il piano b se non arriva Gabriel

È il ventiquattrenne Moussa Niakhate del Mainz, trentatré presenze in stagione in Bundesliga, il piano B del Napoli se dovesse arrivare la fumata nera per Gabriel Magalhaes. Il brasiliano del Lille è il primo nome ma la concorrenza di Everton, dove prima della pausa per il lockdown ha già effettuato una prima parte di visite prima che l'intesa fosse messa in ghiaccio, e Leicester City è forte. Manca ancora la zampata del Napoli che si cautela, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, chiedendo informazioni per Niakhate. Francese, già parte dell'Under 21 transalpina, c'è stato un contatto con il Napoli. Il Mainz valuta il classe '96 ex Metz tra i 25 e i 30 milioni di euro.