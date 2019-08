TMW - Napoli, trattativa in fase avanzata per Hysaj al Valencia: i dettagli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Valencia stringe per Elseid Hysaj. Dopo aver sondato il terreno anche per Martin Caceres (svincolato) e Davide Santon (Roma), il club spagnolo si è convinto che la soluzione migliore per sostituire l'infortunato Cristiano Piccini è proprio l'esperto laterale del Napoli. La trattativa, secondo quanto raccolto da TMW, è già in fase avanzata, coi pipistrelli intenzionati a chiudere quanto prima per non rimanere beffati.

Formula - Prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione del Valencia alla prossima Champions League e al raggiungimento da parte di Hysaj di un determinato numero di presenze, queste le condizioni sulle quali l'entourage del terzino albanese e le due società stanno lavorando in queste ore per definire l'operazione.