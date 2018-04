TMW - Neto (AS): "Alisson per il Real? Solo se Zidane lascia partire Navas"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In chiave mercato Alisson, estremo difensore della Roma, continua ad essere fra i nomi più gettonati. Di lui ha parlato anche Luiz Neto, direttore di AS.com, attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, in relazione al possibile interesse del Real Madrid nei confronti del brasiliano: "Ci sono molti dubbi su questo tema. I primi riguardano il rendimento di Keylor Navas. In chiave mercato i due favoriti del Real Madrid sono De Gea e Courtois che però essendo di proprietà di due grandissimi club come Manchester United e Chelsea, hanno un costo elevatissimo, sull'ordine dei 100 milioni di euro. In alternativa il Real ha avuto l'opportunità di acquistare Kepa della Athletic Bilbao pagando i 20 milioni della clausola rescissoria ma non si è concretizzato niente perché Zidane non ha voluto alterare gli equilibri dello spogliatoio. Alisson può essere un'alternativa per il Real Madrid qualora il club decidesse di sostituire Navas. Niente però è stato ancora deciso perché per Zidane il titolare è proprio Navas, mentre per Florentino Perez no".