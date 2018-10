TMW - Newcastle-Vicari, lo vuole Benitez. La SPAL lo blinda a gennaio

© foto di Federico Gaetano

Arrivano conferme inglesi sull'interessamento del Newcastle di Rafa Benitez per Francesco Vicari. Il classe '94 è concretamente nel mirino del tecnico spagnolo per i suoi Magpies: la SPAL, però, avrebbe già fatto sapere che a gennaio Vicari non si muoverà. Un obiettivo per l'estate, un giocatore che peraltro è anche sotto la stretta osservazione degli uomini di Roberto Mancini che in vista delle prossime convocazioni pare intenzionato a far ruotare le alternative ai titolari.