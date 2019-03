La vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan e la prima sconfitta in campionato della Juventus al centro del TMW News di oggi. La squadra di Spalletti batte i cugini rossoneri per 3-2 e offre una prestazione convincente, che permette ai nerazzurri di riscavalcare Piatek e compagni al terzo posto. L'effetto Champions sulla Juventus: dopo la straordinaria rimonta contro l'Atletico, arriva il primo k.o. in Serie A. Spazio anche al futuro della Roma: allenatore nuovo e rivoluzione della rosa per la prossima stagione.

