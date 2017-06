TMW News - Clamoroso a Firenze. FFP, brivido nerazzurro

C'è il comunicato dei Della Valle al centro del TMW News di oggi, 26 giugno 2017. I proprietari della Fiorentina hanno comunicato di esser disposti a cedere il club aprendo così scenari inaspettati fino a qualche giorno fa.

Successivamente, abbiamo fatto il punto sulle operazioni in uscita dell'Inter alle prese con la mannaia del Fair Play Finanziario. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.