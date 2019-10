TMW News - CR700 e caos Turchia. Milan, San Siro da riconquistare

Cristiano Ronaldo ha stabilito un altro record. Con il gol su rigore all'Ucraina CR7 ha infatti siglato la rete numero 700 della sua carriera, entrando nel circolo ristretto dei cinque calciatori che ci sono riusciti in tutta la storia del calcio. Intanto la Nazionale turca ha pareggiato 1-1 in Francia e ancora una volta i giocatori hanno esultato con il saluto militare. Infine il Milan: contro il Lecce al rientro dalla sosta Pioli dovrà far cambiare marcia ai suoi e in questo modo riconquistare il pubblico di San Siro. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.