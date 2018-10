TMW News - Finalmente Italia. Inter-Milan, la settimana del derby

Nell'edizione odierna del TMW News ampio spazio all'Italia di Roberto Mancini, vittoriosa ieri sera in Polonia contro i padroni di casa per 1-0 grazie al gol realizzato nel finale da Cristiano Biraghi. Bene il centrocampo composto da Marco Verratti, Jorginho e Nicolò Barella, ma anche l'attacco formato da Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa. S'è parlato anche del derby milanese del prossimo weekend, con il Milan di Gennaro Gattuso e l'Inter di Luciano Spalletti che proveranno a mettere i tre punti in cassaforte. Il tutto con i contributi da Trento, dove è andato in scena il Festival dello Sport: da Filippo Galli a Pep Guardiola, clicca PLAY sul video in basso per guardare la puntata odierna del TMW News.