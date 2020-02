vedi letture

tmwnews Il Milan vede l'Europa. L'Atalanta si prepara alla Champions

Altra vittoria per il Milan e sesto posto in classifica agganciato. Ancora una volta è stato Ante Rebic a regalare i tre punti ai rossoneri, contro un Torino che mai come adesso deve guardarsi le spalle per non rischiare di finire in zona retrocessione. Intanto l'Atalanta vive la sua vigilia per gli ottavi di finale di Champions League contro il Valencia. Gasperini andrà alla caccia dell'ennesima impresa. Infine il Napoli: rientrato il caso Allan. Adesso sotto con il rinnovo di Mertens. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video