TMW News - Il Napoli chiama, CR7 risponde. Esame Spurs per l'Inter

Edizione del TMW News interamente dedicata al campionato di Serie A. In primo piano la vittoria della Juventus con i primi due gol di Cristiano Ronaldo, ma non solo. Spazio anche al ko dell'Inter contro il Parma e alla vittoria del Napoli sulla Fiorentina, in attesa del debutto in Champions League di entrambe le squadre. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.