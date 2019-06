TMW News - Inter, arriva Sensi. La Serie A chiama Balotelli

L'Inter vuole cambiare look a centrocampo con Sensi e Barella, Manolas è pronto a lasciare Roma per Napoli, Balotelli può tornare in Serie A (Fiorentina e Parma alla finestra). Sono tanti anche oggi i temi discussi e analizzati nel TMW News, con la speciale partecipazione del nostro opinionista del sabato Aldo Firicano, ex calciatore oggi allenatore.

