tmw news Inter, in Champions si fa dura. Atalanta, la carica c’è sempre

Spazio all'Inter nel corso del TMW News. si analizza il rendimento dei nerazzurri in Champions anche attraverso le parole di Bruno Bolchi allenatore ed ex interista. Occhi puntati anche sull'Atalanta reduce dal pari con l'Ajax (in collegamento ci sarà Carlo Perrone grande ex dei bergamaschi). E poi approfondimento anche sul Milan che oggi ha annunciato Franco Baresi come vicepresidente onorario del club.

