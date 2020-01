I voti ai club dopo la chiusura del mercato di gennaio: nel corso del TMW News si analizzano tutti i colpi, con l'Inter che esce come regina di questa sessione. Si parla anche della Juventus e delle romane: dai giallorossi e dalla Lazio ci si aspettava un salto di qualità dal mercato. Spazio poi anche alla Fiorentina, letteralmente scatenata anche nell'ultimo giorno di trattative (ha chiuso per Agudelo e per giugno ha messo a segno il colpo Amrabat)

Clicca sotto per guardare