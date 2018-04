TMW News - Inter, tutto facile. Empoli, che cavalcata

C'è la vittoria conquistata ieri dall'Inter al centro del TMW News di oggi, 18 aprile 2018 Nel nostro tg anche le ultime sugli arbitri, sulle dichiarazioni di Ibrahimovic e sulla cavalcata dell'Empoli, squadra ormai a un passo dal ritorno in Serie A dopo un anno di purgatorio in cadetteria. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.