TMW News - Italia, a un anno dal disastro. Due giornate al Pipita

Edizione del TMW News dedicata ad una ricorrenza non proprio positiva per i colori azzurri della Nazionale. Un anno fa, infatti, la squadra di Ventura falliva la qualificazione al Mondiale di Russia 2018 contro la Svezia. Spazio anche alle questioni di casa Milan, con Gonzalo Higuain squalificato per 2 giornate dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione contro la Juventus. Quindi il Parma, una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. Ma il ds Faggiano ed il tecnico D'Aversa, per il momento, non vogliono parlare di altro che non sia la salvezza. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.