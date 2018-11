E' l'Italia di Mancini il tema principale dell'edizione odierna del TMW News, nel quale viene analizzato presente e futuro della Nazionale azzurra dopo la conclusione della Nations League e la vittoria in amichevole contro gli Stati Uniti. Ma non solo. Spazio anche al mercato del Milan - alla ricerca di un centrocampista - e ai rinnovi di contratto della Roma. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.