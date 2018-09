TMW News - Juve, caccia ai nuovi CR7. Milan, arriva Gazidis

Edizione del TMW News dedicata alla Juventus, al Milan e alla sfida tra SPAL e Atalanta di ieri sera. I bianconeri - dopo le parole di Andrea Agnelli - cercano il nuovo Cristiano Ronaldo di 25 anni, mentre i rossoneri accoglieranno Ivan Gazidis nel ruolo di AD a partire dal 1° dicembre. Spazio anche alla formazione di mister Leonardo Semplici, reduce dal 2-0 rifilato ieri sera alla Dea grazie alla doppietta dell'ex atalantino Andrea Petagna. In studio Marco Conterio, Andrea Losapio e Marco Frattino. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.