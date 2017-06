TMW News - Juve, si studia il nuovo corso. Delusione Under21

La Juve e un possibile nouvo corso: se ne parla nel TMW News di oggi analizzando le possibili mosse dei bianconeri per sostituire tutti gli eventuali partenti. Verrà poi presa in esame la brutta prestazione dell'Under21 contro la Repubblica Ceca perv poi passare a discutere dell'indiscrezione proveniente dalla Spagna secondo cui il Real avrebbe un accordo verbale con Donnarumma e Mbappè. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.