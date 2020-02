La Panchina d'Oro ma anche lo sfogo del presidente della Fiorentina Commisso contro il mondo arbitrale al termine del match dei viola contro la Juventus. Se ne parla nel TMW News di oggi con una serie di contributi realizzati proprio a margine dell'evento che si è tenuto al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Spazio anche alle parole di Gasperini, il vincitore della Panchina d'Oro che lancia pure un messaggio distensivo in vista della partita di sabato della sua Atalanta contro la Fiorentina a Firenze ("in coppa esagerammo tutti, me compreso").

