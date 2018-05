TMW News - La nuova Italia di Mancini. E Balotelli torna in azzurro

Edizione del TMW News interamente dedicata alla nuova Italia di Roberto Mancini. In primo piano le parole in conferenza stampa del neo ct azzurro, ma non solo. Tra i temi analizzati anche i possibili convocati del nuovo corso, con il nome di Mario Balotelli in cima alla lista. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.