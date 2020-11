tmw news La Roma fa sul serio. Iachini, tutto in una notte

vedi letture

L'analisi delle italiane in Europa League. Nel corso del TMW News si parla del loro rendimento soffermandosi sulla netta sconfitta del Milan col Lille. in collegamento ci sarà anche Massimo Morales, allenatore di grande esperienza internazionale. Si parlerà anche della partita di domani della Fiorentina col Parma, decisiva per le sorti di Iachini. con Fabio Galante poi analizzeremo i problemi difensivi dell'Inter e in più ci sarà anche un ricordo di Gianluca Signorini a diciotto anni dalla sua morte.

Clicca sotto per guardare