TMW News - Lazio candidata allo scudetto. Inter, assalto al Barça

La Lazio grande protagonista in campionato: se ne parla nel TMW news di oggi, alla luce della vittoria contro la Juve (la settima consecutiva in A) che permette ai biancocelesti di pensare di poter lottare anche per lo scudetto. Spazio poi all'Inter che col Barcellona dovrà vincere per andare avanti in Champions e infine al caos Napoli. I partenopei hanno bisogno di almeno un pareggio contro il Genk per superare il girone.

