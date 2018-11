TMW News - Lazio, idea Lazzari. Il Napoli di Fabian Ruiz e la lotta salvezza

Edizione del TMW News dedicata al momento positivo della Lazio e al mercato biancoceleste, con il nome di Manuel Lazzari della Spal in pole. Ma non solo. Spazio anche al Napoli, a Fabian Ruiz e alle parole di Insigne da Coverciano, oltre all'analisi delle panchine nella zona retrocessione. Presenti anche le interviste video a Giannichedda, Semplici e Suazo. Per vedere il TMW News clicca sul video in calce o sull'icona VIDEO se ci seguite da App.