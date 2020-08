tmwnews Messi-Barcellona, è rottura. Conte-Zhang, fumata bianca

vedi letture

Grandi notizie in arrivo dal calciomercato, con la bomba esplosa ieri sera a Barcellona, quando Lionel Messi ha comunicato, tramite fax, ai blaugrana di voler andare via. Tante reazioni nelle ultime ore, con i catalani che non vogliono liberarlo a zero e sono pronto a mettere in mezzo gli avvocati. Intanto è però arrivata la fumata bianca in casa Inter per la permanenze di Antonio Conte, mentre il Milan ha strappato il sì di Ibrahimovic. Tutto questo e molto altro nel TMW News di oggi. Clicca sul video.